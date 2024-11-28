На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Полины

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И в нашей поддержке нуждается девочка Полина с тяжелым недугом -- туберозным склерозом, из-за которого в организме все время образуются новые опухоли. На лечение нужны два миллиона рублей.

Помочь собрать деньги можете вы - зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-35 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Полину невозможно оторвать от ее любимой игрушки. Она обожает лошадей и с нетерпением ждет, когда ее отведут кататься на пони. В седле пятилетняя малышка сидит уверенно и ни капельки не боится:

"Вперед, обнимай лошадку, назад, вперед, назад".

Эта улыбчивая девочка любит петь и танцевать. Концерты устраивает даже на улице, поднимая настроение прохожим. Любит и похулиганить с братом. На первый взгляд Полина ничем не отличается от сверстников, но у нее сложное генетическое заболевание – туберозный склероз.

"Мы безумно надеялись, что это какая-то ошибка, что это не может быть с нами, что это не наша история. Я не верила", - рассказывает мама Полины Валерия Бахтина.

В сердце, глазах и головном мозге малышки появляются опухоли. Из-за этого в любой момент может случиться приступ эпилепсии. Девочка уже начала отставать в развитии. Она плохо говорит и забывает то, чему научилась раньше.

"В такие дни она очень раздражительная. Она плачет, у нее нарушается походка, она не может ходить прямо, она падает", - рассказывает Валерия.

Улучшить координацию помогают спортивные тренировки. Кроме того, Полина регулярно занимается с логопедом и дефектологом. Не пропускает детский сад.

"Узнает много нового, общается с детками. Детки ее очень любят. У нас вообще нет проблем, вот знаете, как бывает, когда не принимают. У нас такого нет. Полину любят, мне кажется, практически все.", - делится мама.

Девочка принимает таблетки, которые помогают предупреждать появление новых опухолей. Но приступы эпилепсии случаются все чаще – состояние ухудшается. Помочь Полине может только операция. Для этого нужно срочно пройти сложное обследование – ЭЭГ-мониторинг.

"Нам необходимо погрузить тонкие платиновые электроды непосредственно в толщу головного мозга -это делается через небольшие отверстия. Ребенок переводится в лабораторию продолженного мониторинга для фиксации эпилептических приступов, которые происходят непосредственно в нормальной жизнедеятельности пациента", - пояснил невролог-эпилептолог Владимир Соловьев.

Так врачи определят, можно ли удалить опухоли, которые вызывают приступы эпилепсии. Но нейрохирургическое вмешательство стоит огромных денег – нужно два миллиона рублей.

"Данная сумма для нас достаточно серьезная, и, конечно, без помощи тяжело полноценно в эту операцию вступить. Тем более это нужно сделать максимально быстро", - говорит папа Полины, Александр.

"Мечтаю, что Полина станет здоровой. Максимально здоровой, насколько это возможно", - грезит мама.

У зрителей Пятого канала есть возможность помочь Полине - пожертвовать деньги. После обследования у девочки появится шанс избавиться от приступов, научиться говорить и читать сказки, которые она так любит слушать на ночь.

Давайте вместе поможем Полине! Отправьте СМС с суммой пожертвования - она может быть любой - на короткий номер 75-35! Большое вам спасибо!