Силы ПВО за ночь перехватили два украинских беспилотника над Ростовской областью

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

По одному вражескому дрону уничтожили в Таганроге и Каменске.

Силы ПВО за ночь перехватили два украинских беспилотника над Ростовской областью

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За минувшую ночь над Ростовской областью российские силы противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«За ночь в Ростовской области уничтожено два БПЛА — по одному в Таганроге и Каменске», — написал он в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что никто не пострадал, также нет разрушений.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
«Она будет прекрасной мамой»: Олег Майами ответил на слухи про роман с Бузовой
8:20
Коллапс: Хабаровск замело снегом
8:16
Силы ПВО за ночь перехватили два украинских беспилотника над Ростовской областью
8:02
Ухожу из офиса: какие шаги помогут построить бизнес на маркетплейсе с нуля
7:42
Сложности с детьми: как Кети Топурия справляется с ролью многодетной матери
7:37
Утрата дня 28 ноября: кто сегодня умер

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
«Русский мужик долго запрягает»: Лавров предупредил, что у РФ заканчивается терпение
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год