За минувшую ночь над Ростовской областью российские силы противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«За ночь в Ростовской области уничтожено два БПЛА — по одному в Таганроге и Каменске», — написал он в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что никто не пострадал, также нет разрушений.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина.