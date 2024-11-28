Воссоединение семей: Россия передала Украине семь детей в посольстве Катара

Шесть мальчиков и одна девочка встретились со своими родными.

Российская сторона передала семь детей Украине. Процесс происходил в посольстве Катара в Москве. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Помогли в воссоединении семи детей с родственниками на Украине. В этот раз воссоединяем группу из семи детей в возрасте от шести до 16 лет. Шесть мальчиков и одна девочка. Скоро они будут со своими близкими на Украине», — написала она.

Большинство детей проживали в России с близкими родственниками. Также один мальчик 16 лет почти с рождения находился в Алешкинском детском доме-интернате. Опеку над ним оформил брат. У всех детей разные истории, причем некоторые из них особенно драматические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россию из Сирии вернули группу из 26 детей. Некоторые из ребят воссоединятся с братьями и сестрами, которых удалось привезти на Родину ранее. Как уточнила Львова-Белова, миссию сопровождали врачи Российской детской клинической больницы имени Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. В одном из лагерей беженцев они взяли у детей образцы крови для проведения ДНК-тестов с целью подтверждения родства.