«Оснований для паники нет»: Путин объяснил падение курса рубля

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Путин: ситуация с курсом рубля под контролем, оснований для паники нет

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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По словам президента, ситуация с курсом рубля находится под контролем.

В Астане Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Президент не оставил без внимания российскую экономику. Он рассказал, что данные Центробанка по инфляции правдивы и легко проверяются. Есть инструменты борьбы с ней без увеличения ключевой ставки, но решение принимает Центробанк.

П словам Путина, ситуация с курсом рубля находится под контролем и основания для паники точно нет.

«Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5 иметь ключевую ставку в 21% — слишком много, это завышенная ставка. Но если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки нам необходимо подумать, завышенная это ставка или нет.

Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть. Это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы, связанной с обязательными ресурсами, которые должны иметь банки, прежде чем выдать кредиты, связанные с решениями, в том числе и правительства, по повышению кредитования населения, по ипотеке, по кредитам социального характера и так далее. Там много других инструментов. Но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом РФ должны принимать окончательное решение.

Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера, поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники совершенно точно нет», — заявил президент России.

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