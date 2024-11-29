«Миссия невыполнима»: посланнику Трампа по Украине предсказали провал

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Spiegel: Келлог столкнется с почти невыполнимой задачей по конфликту на Украине

Spiegel: представитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Фото: Zuma/TASS

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Тема:
Украинский кризис

Двое с нетерпением ждут, когда приступят к выполнению обязанностей, но смогут ли они изменить хоть что-то?

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине. Как полагают авторы Der Spiegel, на своем посту Келлог столкнется с «практически невыполнимой задачей».

В статье говорится, что республиканцы неоднократно заявляли о том, что намерены прекратить конфликт на Украине и перестать оказывать военную помощь киевскому режиму, но якобы президент России Владимир Путин пока «не проявил никакого интереса к мирным переговорам». Хотя российская власть неоднократно заявляла о том, что они открыты к мирным переговорам.

А постоянные фразы Трампа о том, что он уж точно закончит конфликт на Украине, по данным издания, ставит его и вовсе в неловкое положение.

«Трамп в ходе выборов давал громкие обещания. Теперь Келлог столкнется с невыполнимой миссией, ведь ему предстоит найти сделку, которая бы устроила Россию и Украину, а это почти невозможно», — отметили в издании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден задумал перед уходом.

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