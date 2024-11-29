«Не воруй, и все»: Лебедев едко прошелся по чите Блиновских

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Блогер Лебедев назвал семью Блиновских безмозглыми

Лебедев про сидящую в СИЗО Блиновскую — Она ослепла от денег

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер уверен, знаменитая семья получила по заслугам, ибо законы одинаковы для всех.

Блогер Елена Блиновская, которая задолжала ФНС более миллиарда рублей, помешалась на деньгах и сошла с ума. Такое мнение высказал дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью Тагиру Арсланову, отметив, что знаменитость теперь расплачивает за жажду наживы.

«Блиновская настолько охренела, у нее просто доллары в глазах, как у Скруджа Макдака. Она сидела вся как золотое копытце у султана. Она ослепла от денег», — сказал Лебедев.

Он также прошелся и по ее мужу Алексею, вспомнив его поведение. Как только Блиновскую посадили в СИЗО, мужчина придумал план, как вызволить любимую. За помощью он обратился к адвокату Эльману Пашаеву, который когда-то пытался защитить актера Михаила Ефремова после рокового ДТП. Тот пообещал ему за денежное вознаграждение освободить Блиновскую от уголовного преследования. Алексей перевел деньги, а Пашаева задержали.

«Ее несчастный муж пошел к Пашаеву, заплатил ему более 40 миллионов, чтобы он его отмазал, а тот еще раз обдурил. То есть он до этого всех развел и сейчас еще раз это сделал. Потому что он не адвокат. Но Блиновский все равно верит. Деньги есть, а мозгов нет», — раскритиковал Лебедев Алексея.

Подытожил дизайнер, заявив, если бы семья Блиновских жила по совести, с ними бы ничего не случилось. Они бы дальше спокойно работали и были на свободе.

«Если ты идешь по нехорошим дорожкам, то чего ты удивляешься? Естественно, что тебя схватит длинная рука правосудия. Не воруй, и все», — заключил Лебедев.

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в одном из жилых комплексов за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как основатель йога-центра развращал адептов своего культа.


Тема:
Задержание Елены Блиновской
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