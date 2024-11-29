Посол ОАЭ указал на важность укрепления партнерства

На приеме по случаю празднования 53-го Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который прошел 28 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер, указали на важность дальнейшего укрепления партнерства государства с Российской Федерацией.

«Объединенные Арабские Эмираты и Российская Федерация настроены развивать отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества в политической, экономической, культурной и других областях», — заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По его словам, высший уровень двустороннего сотрудничества отчетливо проявляется в ходе официальных встреч и визитов, в рамках двустороннего торгово-экономического обмена, объем которого в 2023 году превысил $11 млрд, а также во взаимодействии в сфере культуры, туризма, воздушного сообщения, что способствует еще большему расширению контактов между странами.

«Мы будем продолжать работу по налаживанию взаимодействия и укреплению партнерства с Российской Федерацией и другими странами для достижения общих интересов, развития и процветания. <…> Добавлю к этому сотрудничество с нашими партнерами среди стран — членов БРИКС в рамках председательства России», — добавил посол ОАЭ.

На мероприятии вице-премьер России Алексей Оверчук указал, что общей ценностью являются дружественные многоплановые отношения между ОАЭ и Россией, привилегированный характер которых закреплен в декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанном в Москве в 2018 году.

«О высоком уровне двустороннего взаимодействия свидетельствует доверительное отношение, сложившееся между президентом России Владимиром Путиным и президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид аль Нахайяном», — отметил он.

По словам российского министра просвещения Сергея Кравцова, через два года в едином государственном экзамене (ЕГЭ) будет возможность сдавать арабский язык.

Кроме того, он проинформировал, что в этом году в России была проведена первая олимпиада по арабскому языку. Кравцов отметил, что ожидал, что в ней примет участие около тысячи школьников.

«Вот когда мы подвели сейчас итоги, более 6 тыс. школьников со всей страны приняли участие в олимпиаде, в шесть раз больше. Это насколько говорит о популярности и о востребованности арабского языка, изучения арабского языка, арабской культуры! И мы эту работу будем продолжать», — объявил он.

Министр также рассказал о проведении первой большой научной конференции, где участвовало более десяти стран по изучению арабского языка.

«В этом году мы открыли большой центр изучения русского языка в Дубае. И сегодня мы видим, что те площади, которые для этого центра имеются, их не хватает, потому что тоже большой интерес, в том числе и из других стран, по изучению русского языка. Вот этот обмен нам очень важен», — заключил Кравцов.

В этот день Оверчук назвал ОАЭ одним из главных партнеров РФ на Ближнем Востоке. Он отметил, что у Москвы и Абу-Даби почти не осталось направлений, по которым две страны не работали бы вместе.