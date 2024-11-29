Оверчук назвал ОАЭ одним из главных партнеров РФ на Ближнем Востоке

Практически не осталось направлений, по которым страны не работали бы вместе.
Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru
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Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров России на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе мероприятия по случаю празднования 53-го Национального дня ОАЭ.
«Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров России на Ближнем Востоке и в современном мире в целом. У нас практически не осталось направлений сотрудничества, по которым мы не работали бы вместе», — уточнил он.
Оверчук отметил, что РФ и ОАЭ постоянно выходят на новые рубежи сотрудничества в нефтегазовой сфере, промышленной, торговой, инвестиционной и туристической.
«И, конечно же, я особо хотел бы отметить личный вклад в продвижение всего комплекса двусторонних связей посла ОАЭ в Москве господина Мухаммеда аль-Джабера», — подчеркнул он.
Вице-премьер РФ также пожелал ОАЭ процветания, а российско-эмиратским отношениям дальнейшего развития на благо народов двух стран.
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