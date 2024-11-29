Проблема большинства россиян: как восполнять дефицит витамина D в организме

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Эндокринолог Королева: дефицит витамина D есть у большинства россиян

Большинство россиян испытывают дефицит витамина D — как с этим бороться?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это вещество благотворно влияет на репродуктивную сферу, а также способствует улучшению состояния людей с заболеваниями сердца.

Витамин D — один из важнейших элементов, которые помогают поддерживать организм здоровым. Как выявить дефицит в организме и правильно подобрать препарат, в беседе с URA.RU рассказала диетолог, эндокринолог Яна Королева.

«Дефицит витамина D есть у большинства россиян, это очень распространенная проблема. Я диагностирую его у большинства своих пациентов», — отметила врач.

Самый верный способ, благодаря которому можно выявить недостаток витамина D, — это анализ крови. Его необходимо делать натощак. Нормальным считается результат от 30 нанограммов на миллилитр.

Основная часть витамина D приходит из ультрафиолетовых лучей. Однако это вещество можно получить и из продуктов, которые богаты жирами.

Систематический прием витамина D может улучшить состояние людей с проблемами в репродуктивной сфере, заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом и жировым гепатозом печени, а также поможет справиться с лишним весом и ожирением.

Правильную дозировку витамина поможет подобрать врач после сдачи необходимых анализов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие продукты помогут устранить неприятный запах изо рта.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Умер российский футбольный арбитр Эмир Привалов
16:46
Собянин: «Сделано в Москве» помогает столичным компаниям выходить на новые рынки
16:27
«Колоссальная энергия»: Гарик Сукачёв готовится отметить юбилей концертами в Москве и Петербурге
16:16
Патрушев: правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты
16:09
Проблема большинства россиян: как восполнять дефицит витамина D в организме
15:52
«Стильно, модно, молодежно»: Гарик Сукачёв перепел «Станцию Таганскую» «Любэ»

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год