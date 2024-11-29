«Дед Мороз оказался Николаем»: Боня похвасталась дорогим подарком от ухажера

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Ухажер Виктории Бони подарил ей часы Cartier за два миллиона рублей

Виктория Боня показала дорогие подарки от нового ухажера

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Неужели у звезды появился новый возлюбленный?

Телеведущая Виктория Боня похвасталась, что некий мужчина по имени Николай подарил ей на день рождения часы Cartier за два миллиона рублей. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам блогера, она давно мечтала о таком подарке. Боня вспомнила, что в начале этого года она даже публиковала фото тех самых часов в соцсетях с подписью «Жду подарка от Деда Мороза».

«Я хотела сама себе подарить эти часы, но Коленька не позволил мне это сделать и купил мне подарок. Мой Дед Мороз оказался Николаем», — сказала Боня.

Виктория отметила свой 45-й день рождения 27 ноября и получила очень много презентов от родных и близких. В личном блоге она даже делала распаковку некоторых из них, но в первую очередь открыла подарок от Николая. Теперь подписчики блогера гадают, кем является этот загадочный мужчина.

Известно, что сердце Виктории свободно. В начале этого года она рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым, который был младше нее на 13 лет и на момент их отношений был в браке. После этого Боня призналась, что теперь саморазвитие станет для нее приоритетом, а мужчины для нее отошли на второй план.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня не против отдать дочь отцу.

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