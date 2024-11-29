«Не должны это обсуждать»: кто в Кремле носит футболки «Крепкий Орешником»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Песков: в Кремле не носят футболки с Путиным и «Орешником»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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В таком виде на заседании Госдумы появился депутат Сергей Миронов.

Сотрудники Кремля не ходят в получивших популярность футболках «Крепкий Орешник» с изображением верховного главнокомандующего Владимира Путина и ракеты. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках. И я не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — подчеркнул Песков.

После сообщений об успешных испытаниях баллистической ракеты «Орешник» в сети стартовала продажа футболок, на которых изображен президент России Владимир Путин и та самая ракета. Футболка украшена принтом, отсылающим к знаменитому фильму «Крепкий орешек», что также вызывает ассоциации с новым российским оружием.

Накануне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». Именно это и вызвало у общественности вопросы — ходят ли все сотрудники администрации в таком мерче.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Пескова об ударе России по украинским объектам ВПК. По его словам, этот шаг стал ответной реакцией на атаки.

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