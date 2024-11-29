Порвана губа, есть переломы: в Кузбассе мать и отчим издевались над 12-летним мальчиком

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

В Кузбассе мать и отчим издевались над 12-летним мальчиком

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области ;5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело. Ребенок передан в социальное учержедние.

В Кузбассе женщина на протяжении долгого времени истязала своего 12-летнего сына. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Семья живет в городе Прокопьевск Кемеровской области. У ребенка порвана губа, а на теле множество следов от побоев и переломов. Мальчика выгоняли зимой на улицу без одежды, морили голодом и всячески издевались. Сейчас ребенок передан в социальное учереждение, с ним работают специалисты.Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области ;5-tv.ru

В издевательствах принимал участие сожитель матери. Обоим предъявлено обвинение по статье об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске подростки выстрелили в лицо школьнику из сигнального пистолета.

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