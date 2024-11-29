Собянин: «Сделано в Москве» помогает столичным компаниям выходить на новые рынки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Активное участие в программе позволяет брендам увеличивать выручку, открывать новые ниши и пользоваться различными мерами поддержки Правительства Москвы.

Собянин: «Сделано в Москве» помогает столичным компаниям выходить на новые рынки

Фото: mos.ru

Сергей Собянин одобрил стратегические планы поддержки городских брендов потребительской продукции до 2030 года. Доклад о реализации программы «Сделано в Москве» на заседании Президиума Правительства Москвы представила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сделано в Москве» — флагманский проект поддержки столичных производителей, которые выпускают продукцию более чем в 35 товарных категориях. Ключевые задачи программы — содействие росту московских брендов потребительской продукции, повышение лояльности потребителей и помощь в выходе на новые рынки.

«Программа стартовала в 2022 году. Ее участниками уже стали больше шести тысяч компаний — представителей малого, среднего и крупного бизнеса», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

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