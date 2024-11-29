Житель Бразилии мечтает о сексе с женой, отрезавшей ему пенис
В Бразилии женщина отрезала мужу пенис и оказалась в тюрьме
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина утверждает, что он ее простил — хочет вернуть отношения.
Житель Бразилии мечтает заняться сексом с женой, которая отрезала ему пенис из-за подозрений в измене. Об этом пишет National World.
В декабре 2023 года 34-летняя женщина заподозрила супруга в неверности. Более того, она полагала, что изменяет 40-летний возлюбленный с ее же племянницей, которой тогда было всего 15. Разозлившись, жена отрезала ему пенис бритвенным лезвием и смыла в унитаз.
Суд назначил бразильянке наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев. Когда супруга уже была в тюрьме, мужчина ее простил. Спустя время ему провели операцию по установке фаллопротеза. И теперь он мечтает вновь заняться сексом с благоверной.
Он даже встречается с ней на длительных свиданиях в тюрьме. Но комната всегда разделена прозрачным стеклом — администрация учреждения опасается, что никакого прощения не было и он как-то захочет отомстить покалечившей его жене.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем. Жуткая правда вскрылась из-за того, что насильник записывал все действия на DVD-диск.
86%
-1.84 114.31
-1.83
Нашли ошибку?