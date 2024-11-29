Житель Бразилии мечтает о сексе с женой, отрезавшей ему пенис

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 45 0

В Бразилии женщина отрезала мужу пенис и оказалась в тюрьме

Мужчина назвал «замечательной» отрезавшую ему пенис жену

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина утверждает, что он ее простил — хочет вернуть отношения.

Житель Бразилии мечтает заняться сексом с женой, которая отрезала ему пенис из-за подозрений в измене. Об этом пишет National World.

В декабре 2023 года 34-летняя женщина заподозрила супруга в неверности. Более того, она полагала, что изменяет 40-летний возлюбленный с ее же племянницей, которой тогда было всего 15. Разозлившись, жена отрезала ему пенис бритвенным лезвием и смыла в унитаз.

Суд назначил бразильянке наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев. Когда супруга уже была в тюрьме, мужчина ее простил. Спустя время ему провели операцию по установке фаллопротеза. И теперь он мечтает вновь заняться сексом с благоверной.

Он даже встречается с ней на длительных свиданиях в тюрьме. Но комната всегда разделена прозрачным стеклом — администрация учреждения опасается, что никакого прощения не было и он как-то захочет отомстить покалечившей его жене.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем. Жуткая правда вскрылась из-за того, что насильник записывал все действия на DVD-диск.

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