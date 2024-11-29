Не хотят? Почему молодежь стала реже заниматься сексом

Порядка 22% опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет и вовсе никогда не имели полового партнера.

Молодые россияне перестали заниматься сексом из-за комплексов, отсутствия влечения и проблем с оргазмом. Исследование провели компания «Гедеон Рихтер» и Аналитический центр НАФИ.

По результатам опроса, 22% опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет не ведут сексуальную жизнь. При этом 51% из тех, кто все же имеет полового партнера, заявили о проблемах в отношениях. Однако каждый четвертый признался, что не готов обращаться за помощью к специалисту и просто игнорирует трудности.

Так, мужчины в сексе чаще всего сталкиваются с психологическими проблемами: недопониманием по поводу сексуальных предпочтений и границ (29%), страхами и комплексами (23%). В то же время женщины чаще сообщают об отсутствии влечения (58%) и проблемах с достижением оргазма (45%).

В исследовании также отметили, что примерно треть молодых россиян страдают тревожными расстройствами. Подобное ментальное состояние также препятствует возникновению сексуального желания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что откровенный разговор может улучшить сексуальную совместимость. По словам психолога, проблемы в половой жизни могут возникать не только на фоне физических проблем, но и психологических.