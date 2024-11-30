В Казахстане объявили в розыск владельца советского космического корабля «Буран»

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Бизнесмена Даурена Мусу обвиняют в мошенничестве с особо крупном размере.

В Казахстане объявили в розыск владельца космического корабля «Буран»

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, бизнесмена и владельца космического корабля «Буран». Об этом сообщает агентство Kazinform.

Мусу подозревают в совершении мошенничества с особо крупными суммами. Пресс-служба полиции Алматы сообщила, что в настоящее время проводятся обширные оперативно-розыскные мероприятия с целью его задержания.

Иные подробности не приводятся. 

Муса занимает должность генерального директора частной акционерной компании «Ракетно-космическая компания «Байконур», расположенной в Алматы.

Стоит отметить, что в 2021 году он выдвинул необычное предложение обменять «Буран» на череп Кенесары хана, казненного в XIX веке; однако о местонахождении этой реликвии не известно уже больше полутора столетий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный суд отклонил апелляционную жалобу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Подсудимый останется под арестом до середины января. В апелляции адвокат подсудимого ходатайствовал о смягчении меры пресечения на домашний арест с установлением запрета определенных действий.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

Последние новости

4:46
В йогурте и колбасе: какие болезни может вызвать популярная пищевая добавка
4:29
Доверительная беседа: Белоусов встретился с Ким Чен Ыном
4:20
В Казахстане объявили в розыск владельца советского космического корабля «Буран»
4:18
Сирийская армия доложила о возвращении позиций в Алеппо
4:04
«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
3:46
В Париже впервые показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год