Помогла терапия: как бойфренд Меган Фокс удержал ее на грани разрыва

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Machine Gun Kelly вернул Меган Фокс благодаря работе с психотерапевтом

Слег в клинику: как рэпер Бэйкер вернул Меган Фокс и сделал ей ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Ariana Ruiz

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Артист страдал от сильных алкогольной и наркотической зависимостей, однако решил начать работать над собой. Теперь они ждут ребенка.

Рэпер Колсон Бэйкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, смог вернуть любовь американской актрисы Меган Фокс благодаря работе с психологом. Об этом пишет In Touch.

В 2022 году Фокс и музыкант объявили о помолвке, однако вскоре актриса заявила, что их отношения с рэпером закончены. По собственному признанию Бэйкера, причиной размолвки стала не его измена, а алкогольная и наркотическая зависимости. Он проводил много времени на вечеринках, где пил и употреблял запрещенные вещества.

После разрыва с Меган Колсон принял решение добровольно лечь в реабилитационный центр, а после лечения стал посещать психотерапевта.

Рэпер умолял актрису дать ему второй шанс, и Меган согласилась. В ноябре 2024 года стало известно, что пара ждет ребенка, однако свадьбу они так и не сыграли.

У Фокс есть три сына от предыдущего брака, а у Бэйкера — дочь от прошлых отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Меган Фокс делала пластику груди и колола ботокс в лицо.

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