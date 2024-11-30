Нового года не будет? В Великом Устюге ответили на сообщения о закрытии резиденции Деда Мороза из-за долгов

Ранее ряд СМИ писал, что компания не уплатила в бюджет государства 52 тысячи рублей и была ликвидирована.

Один из главных символов Нового года в России — резиденция Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области. И так будет и в дальнейшем, ведь вотчина волшебника опровергла публикации ряда СМИ о якобы закрытии резиденции из-за долгов. Соответствующая публикация была сделана в его Telegram-канале.

Сообщается, что все объекты успешно работают и готовы к приему гостей.

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге представляла из себя небольшую квартиру-музей, где проводили мастер-классы и экскурсии, на которых рассказывали об истории Нового года в России. Здесь можно было поучаствовать в мастер-классе — например, по росписи елочной игрушки.

Помимо этого, неподалеку от резиденции располагалась Тропа сказок, которую построили по принципу квестов: пока гости добираются до терема Деда Мороза, они посещают разные локации и выполняют задания.

Дальнейшая судьба дома Деда Мороза пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС выявила дорожный картель на 1,2 миллиона рублей в рамках нацпроекта.