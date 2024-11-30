Рябков заявил о реальной угрозе обмена ядерными ударами между США и РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Опасность применения ядерного оружия, к сожалению, сохраняется.

Рябков заявил о реальной угрозе обмена ядерными ударами между США и РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

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Опасность обмена ядерными ударами между США и Россией существует, но Москва делает все, чтобы этого избежать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя публикацию YouTube-канала Science Time, который смоделировал обмен ядерными ударами.

По словам Рябкова, Москва уже озвучила свою позицию по сценариям применения ядерного оружия, однако опасность, к сожалению, сохраняется.

«Мы будем делать максимум для того, чтобы избежать реализации данного катастрофического сценария, но в данном случае не все от нас зависит», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане заявил, что Россия будет вынуждена применить все имеющиеся у нее средства поражения, если киевский режим получит ядерное оружие.

В ходе своего выступления российский лидер также высказался об ударах западным оружием вглубь РФ. По его словам, Москва будет отвечать на такие удары, в том числе при помощи новой баллистической ракеты «Орешник», которой нет равных во всем мире.

Путин подчеркнул, что у России есть ряд ракетных комплексов «Орешник», которые уже готовы к применению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безответственными разговоры западных чиновников о возможности вернуть Украине ядерное оружие.

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