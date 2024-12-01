Цех по производству полистирола загорелся на площади 1,5 тыс «квадратов» в Екатеринбурге

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры черных клубов дыма.

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе возле аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Испытателей горит цех по производству полистирола», — уточнили в публикации.

По последним данным, площадь пожара составляет около 1500 квадратов. До этого МЧС сообщало о площади в 1000 квадратных метров. Черный дым виден из разных концов города.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия следуют дополнительные подразделения и средства МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном поселке городского типа Мисайлово разгорелся крупный пожар на складе. Неподалеку от ЖК «Пригород Лесное» воспламенился склад с деревянными паллетами. При этом пожар полыхал прямо рядом с парковкой, люди пытались отогнать свои авто. Местные жители утверждали, что в огне что-то сильно искрит и коротит. Предположительно, на складе хранились не только деревянные доски.