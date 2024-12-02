От дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

От дочери актера Ивана Охлобыстина Варвары за неделю до свадьбы сбежал жених

От дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Артист заявил, что прилагает все усилия, чтобы не искалечить несостоявшегося зятя.

Летом актер Иван Охлобыстин делился радостью — еще одна из его дочерей, Варвара, выходит замуж за успешного парикмахера Максима Захарова. Свадьба должна была состояться в сентябре, но не состоялась. Как оказалось, за неделю до мероприятия жених бросил невесту. Причина бегства барбера осталась тайной, об инциденте семья артиста говорит неохотно. Журналистам НТВ Охлобыстин заявил, что пока только пытается окружить дочь заботой.

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — сказал он.

Как прежде рассказывал актер, Варвара с женихом открыли общее дело и неплохо в него вложились, в том числе материально. Влюбленные мечтали о сети мужских салонов, занимались закупкой мебели, ремонтом и демонстрировали абсолютную радость на пути к семейной жизни. Будущий тесть называл Захарова «одним из лучших барберов в мире». Теперь сдерживается, чтобы не навалять ему.

Артист не исключает, что зять не удостоил его даже прощанием потому что боится. Потому что Охлобыстин — член Международной ассоциации айкидо, он также владеет холодным оружием. Но расправу для бросившего дочь парня не готовит.

«Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если критическая ситуация. По пьяни я не дерусь, потому что пью я только с женой, а с ней не особо подерешься, себе дороже», — признался Иван Иванович.

У Охлобыстина и его жены Оксаны Арбузовой шестеро детей — Анфиса, Евдокия, Варвара, Иоанна, Василий и Савва. Кроме того, он является крестным отцом более 50 человек. Наследники уже радуют его внуками. Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер станет дедушкой в третий раз.

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