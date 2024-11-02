«Продолжение следует»: Иван Охлобыстин готовится стать дедушкой в третий раз

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз

«Продолжение следует»: Иван Охлобыстин готовится стать дедушкой в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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У артиста шесть детей и уже два внука.

Актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз. Об этом стало известно из личного блога его дочери Евдокии в сети. Пол будущего малыша она пока не раскрывает.

«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует…», — написала Евдокия на своей странице.

Для девушки этот ребенок станет вторым. Первой у Евдокии родилась дочь Ева. Она появилась на свет в 2022-м, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели.

Их торжество прошло в нестандартном формате. Пара появилась в стенах ЗАГСа не в традиционных свадебном платье и классическом костюме, а в дерзких образах с солнцезащитными очками.

Первого же внука Антония актеру подарила его старшая дочь Анфиса. Иван Охлабыстин неоднократно рассказывал о счастье быть многодетным отцом и дедушкой, а также о своей безграничной любви к супруге Оксане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из сериала «Склифосовский» Лидия Ильина.

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