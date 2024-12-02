Эскалация в Сирии: террористы вошли в город Тель-Рифат

Правительственные войска при поддержке вооруженных сил России отражают атаки экстремистов.

Накаляется обстановка в Сирии. Правительственные войска отражают атаки экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенной в России.

Наиболее активные боевые действия идут в провинциях Идлиб и Хама. Террористы пытаются захватить часть города Алеппо, а также вошли в населенный пункт Тель-Рифат.

Тем временем сирийская армия при поддержке Вооруженных сил России укрепляет позиции на севере провинции Хама. Им удалось взять под контроль сразу несколько населенных пунктов. Правительственные войска при содействии ВКС РФ наносят удары по скоплениям боевиков и складам боеприпасов.

На фоне эскалации боевых действий президент Сирии провел встречу с главой МИД Ирана. Во время переговоров Башар Асад подчеркнул важность поддержки союзников в противостоянии террористическим атакам, которые поддерживаются из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных переговорах с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил ситуацию в Сирии.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.