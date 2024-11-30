Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ
Теракт на газопроводах был совершен 26 сентября 2022 года. Германия единственной из стран ЕС продолжает расследование дела.
Фото: www.globallookpress.com/Danish Defence
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Личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» установили в Германии. Об этом сообщил генпрокурор ФРГ. Он также отметил, что ФРГ продвинулась вперед в расследовании.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах опубликовано не было.
Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям.
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