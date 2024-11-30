Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Теракт на газопроводах был совершен 26 сентября 2022 года. Германия единственной из стран ЕС продолжает расследование дела.

Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ

Фото: www.globallookpress.com/Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» установили в Германии. Об этом сообщил генпрокурор ФРГ. Он также отметил, что ФРГ продвинулась вперед в расследовании.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле отреагировали на сообщения о намерении инвестора из США купить «Северный поток — 2».

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