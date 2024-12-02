Устроившая голодовку из-за сорванного тура россиянка договорилась с компанией

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Женщина не ела на протяжении пяти дней в знак протеста из-за нежелания компании платить полную компенсацию.

Туристка Литвинова договорилась с организатором сорванного круиза в Антарктиду

Фото: Telegram/ Я в мире, а мир во мне!/travel_litvinova

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Российская туристка Наталья Литвинова, которая голодала на протяжении пяти дней в знак протеста из-за сорванного круиза в Антарктиду, договорилась с компанией Swan Hellenic, организовавшей поездку. Об этом женщина заявила в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Друзья! Рада сообщить, что все разрешилось! Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила», — сказала она.

Литвинова подчеркнула, что инцидент исчерпан, у нее нет претензий к компании. Она вместе с тем поблагодарила людей, которые поддерживали и помогали ей в данной ситуации.

Протесты россиян на лайнере SH DIANA

Голодовку начали трое россиян в знак протеста против отсутствия полной компенсации из-за срыва круиза на лайнере SH DIANA. Путешественники должны были добраться до Антарктиды, но поломки двигателя помешали их планам. По мнению некоторых россиян, о ней организаторы узнали еще в пункте отправления лайнера, но решили не отменять путешествие, так как рейс был перегонным. Компания заявила, что готова возместить лишь 50% от стоимости, хотя путевка стоила больше миллиона рублей.

Прежде Наталья Литвинова рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru о разочаровании многих туристов на борту, которые мечтали побывать в Антарктиде.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристка Литвинова завершила голодовку из-за сорванного круиза в Антарктиду. По словам женщины, за пять дней протеста туристка не получила от компании Swan Hellenic, которая организовала путешествие, устраивающих ее предложений.

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