Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

В каком районе города возведут большой теннисный центр?

Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В Москве при поддержке города инвесторы строят множество спортивных, медицинских и производственных объектов. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За десять месяцев предоставили без торгов инвесторам и застройщикам свыше 350 га земли для реализации масштабных инвестпроектов. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год», — говорится в сообщении.

При этом около половины от этих гектаров будет предоставлено под промышленные объекты —144 га.

Кроме того, в рамках городских проектов в районе Раменки будут возведены медицинский и диагностический центры, стационар с операционным блоком и реанимацией, в то время как в Краснопахорском районе Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО) откроется завод по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

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