Собянин заявил о запуске движения по новому путепроводу в Бескудниково

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Его длина составляет 650 метров.

Собянин заявил о запуске движения по новому путепроводу в Бескудниково

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Стартовало движение по новому путепроводу, проложенному через МЦД-1 в районе станции Бескудниково. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Длина путепровода составляет 650 метров. Он связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, открыв прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе. Такое новшество позволит водителям не делать петлю длиной около девяти километров. Вместе с тем снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД и МСД.

Вместе с тем была реконструирована Инженерная улица: появились новые участки прилегающих улиц, обустроена площадка для наземного городского транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах. Свыше 350 гектаров земли было предоставлено без торгов инвесторам и застройщикам для реализации масштабных инвестпроектов за десять месяцев. При этом около половины территории будет отдано под промышленные объекты.

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