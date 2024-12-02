В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, обманувшему более 200 человек

В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды. Андрей Петрунькин предлагал инвестировать в займы под залог недвижимости. Обещал доход до 40% годовых.

Для надежности демонстрировал клиентам договоры, которые якобы передавали право на владение недвижимостью. Только вот на деле документы оказались поддельными. Его компания просуществовала два года. В 2022-м организатор просто перестал выходить на связь. В результате денег лишились около 200 человек. Ущерб оценили в 67 миллионов рублей.

Потерпевшие также подали иски на возмещение. Только вот вернуть их в полном объеме уже надежды нет. Основатель пирамиды распродал почти все имущество — готовился к банкротству.

«Сейчас будут продавать имущество и конкурсный управляющий сказал, что 10% можно из проданного имущества. Но еще нужно будет это имущество изъять у теперешних собственников», — рассказала Анна.

Пострадавшие уверены, что ущерб от действий мошенника в реальности гораздо выше. Многие попросту не стали обращаться в полицию.

В результате Петрунькина признали виновным в почти 30 эпизодах. Суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима. Также он должен выплатить пострадавшим более 30 миллионов рублей.