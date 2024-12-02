В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, обманувшему более 200 человек

Эфирная новость 29 0

Ущерб от действий мошенника составил 67 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды. Андрей Петрунькин предлагал инвестировать в займы под залог недвижимости. Обещал доход до 40% годовых.

Для надежности демонстрировал клиентам договоры, которые якобы передавали право на владение недвижимостью. Только вот на деле документы оказались поддельными. Его компания просуществовала два года. В 2022-м организатор просто перестал выходить на связь. В результате денег лишились около 200 человек. Ущерб оценили в 67 миллионов рублей.

Потерпевшие также подали иски на возмещение. Только вот вернуть их в полном объеме уже надежды нет. Основатель пирамиды распродал почти все имущество — готовился к банкротству.

«Сейчас будут продавать имущество и конкурсный управляющий сказал, что 10% можно из проданного имущества. Но еще нужно будет это имущество изъять у теперешних собственников», — рассказала Анна.

Пострадавшие уверены, что ущерб от действий мошенника в реальности гораздо выше. Многие попросту не стали обращаться в полицию.

В результате Петрунькина признали виновным в почти 30 эпизодах. Суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима. Также он должен выплатить пострадавшим более 30 миллионов рублей.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

23:56
В Ленобласти задержали хакеров, оформлявших займы на россиян через Госуслуги
23:34
Четыре «золота» взяли российские школьники на олимпиаде по математике в КНР
23:12
В Петербурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, обманувшему более 200 человек
22:50
Участник программы «Время героев» Павел Якушев стал советником в «Росатоме»
22:28
В Финском заливе начал ходовые испытания новый атомный ледокол «Якутия»
22:06
В Казани мошенники организовали сеть косметологических клиник

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
«Выгодно только Польше»: кто и зачем мог повредить нефтепровод «Дружба»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год