Четыре «золота» взяли российские школьники на олимпиаде по математике в КНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в КНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нашу страну на соревнованиях представляли ученики из Владивостока, Петербурга, Кургана и Москвы.

Четыре золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике, прошедшей в городе Нинбо провинции Чжэцзян. В аэропорту вернувшихся с соревнований ребят встретил и поздравил с победой корреспондент 5-tv.ru.

«Хотелось золото получить, получил золото. Настраивался, что будет сложно, и оказалось сложно действительно. Готовился, решал задачи, прорешивал предыдущие условия Олимпиад», — поделился золотой призер Олимпиады Илья Замоторин из Петербурга.

Российская команда состояла из шести ребят — учеников школ из Владивостока, Петербурга, Кургана и Москвы. Все шестеро выступили блестяще и удостоились высших наград.

«Немного грустно, что одного балла не хватило до „золота“. С другой стороны, все равно показал достойный результат. Съездил в новую страну, много интересного увидел. Так что в целом настроение хорошее», — признался серебряный призер соревнований Григорий Воинов.

Китайская математическая олимпиада (Chinese Mathematical Olympiad) ежегодно собирает молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Команда России традиционно участвует в этих соревнованиях с середины 1990-х. В этом году соперниками  россиян стали около 700 юных математиков из других стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийский математический диктант станет со следующего года ежегодным.

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