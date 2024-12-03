«Корчится от боли»: Кай Метов рассказал о травме барабанщика перед концертом

Недавно исполнитель со своими музыкантами выступал в Новокузнецке.

На концерте Кая Метова в Новокузнецке барабанщик отыграл всю программу с травмированной рукой и на обезболивающих препаратах. Об этом артист рассказал на Фестивале «Легенды Ретро FM».

Незадолго до выхода на сцену музыкант поскользнулся и вывихнул руку.

«Сделал два укола обезболивающего, и весь концерт отработал. Я смотрел на него иногда. У него просто все лицо корчится от боли. А он играет-играет, и никто даже не заметил этого», — рассказал заслуженный артист РФ.

Сам Кай Метов однажды тоже получил серьезные травмы. Только в его случае причиной было ДТП. Тогда водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Транспортное средство превратилось в груду металла, а один из столбов и вовсе оказался снесен.

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