«Корчится от боли»: Кай Метов рассказал о травме барабанщика перед концертом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 385 0

На концерте Кая Метова в Новокузнецке барабанщик играл с травмированной рукой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Недавно исполнитель со своими музыкантами выступал в Новокузнецке.

На концерте Кая Метова в Новокузнецке барабанщик отыграл всю программу с травмированной рукой и на обезболивающих препаратах. Об этом артист рассказал на Фестивале «Легенды Ретро FM».

Незадолго до выхода на сцену музыкант поскользнулся и вывихнул руку.

«Сделал два укола обезболивающего, и весь концерт отработал. Я смотрел на него иногда. У него просто все лицо корчится от боли. А он играет-играет, и никто даже не заметил этого», — рассказал заслуженный артист РФ.

Сам Кай Метов однажды тоже получил серьезные травмы. Только в его случае причиной было ДТП. Тогда водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Транспортное средство превратилось в груду металла, а один из столбов и вовсе оказался снесен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кай Метов назвал лучшее молодильное средство в 60 лет. Что именно помогает звезде 1990-х чувствовать себя молодым?

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