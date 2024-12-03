«Я приезжал на могилу»: Иван Чуйков изгнал из себя дух умершего старшего брата

Еще до рождения актера в семье произошла трагедия — скончался первенец. Его тоже звали Ваней.

Актер и телеведущий Иван Чуйков провел обряд по изгнанию из себя духа умершего старшего брата. Об этом артист рассказал Агате Муцениеце на ее шоу про конспирологию и теории заговора.

Иван — четвертый ребенок в семье. У него есть старшая сестра Татьяна и брат Александр. А первенцем у родителей был мальчик, который умер в пятилетнем возрасте. И его тоже звали Ваней.

«И вот они решили снова завести ребенка, зачали меня и назвали тоже Ваней. И всю жизнь, с самого детства, я приезжаю на могилу к Ивану Чуйкову… У меня нет претензий к родителям, потому что не представляю, что им пришлось пережить», — поделился телеведущий.

Этот факт все же заставлял актера чувствовать себя не слишком комфортно. Он даже обратился за помощью к психологу, которая оказалась еще и эзотериком. Та и рассказала Ивану, что в нем находилась неупокоенная душа умершего брата.

«У матери с ребенком очень большая связь. Естественно, из-за горя она не может с ним попрощаться… И мама, не осознавая того, что может это сделать, подгрузила его в меня. Опять-таки к маме вопросов нет. Не дай Бог, кому-то оказаться в такой ситуации», — объяснил артист.

В итоге эзотерик провела обряд по изгнанию души покойного Вани. Но что из себя представлял сам процесс, Чуйков не уточнил, отметив лишь, что это слишком личное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чуйков отметил 35-летие с Муцениеце на фоне слухов о расставании.