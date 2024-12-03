Врач-эндокринолог указала на минусы быстрого похудения к Новому году

Правильное снижение веса — это постоянная работа над своим пищевым поведением, а не экстремальная диета.

Попытка похудеть за короткий срок специально к какому-то дню или мероприятию, например к празднованию Нового года, приведет к тому, что ваш организм вместо жира будет терять мышечную массу. Об этом читателей 5-tv.ru предупредила врач-эндокринолог, основательница школы питания Юлия Сидорова.

«Краткосрочного похудения добиться можно, но это будет не про здоровье. Плюс высока вероятность того, что лишний вес вернется обратно с дополнительными килограммами», — отметила она.

К тому же, добавила врач, снижение веса за счет потери мышечной массы чревато серьезными последствиями для здоровья, ведь развитые мышцы — это не только сила и выносливость организма, но еще и защита от сахарного диабета, высокого уровня холестерина, остеопороза и других опасных недугов.

«В идеале мы должны быть людьми с хорошей, развитой мышечной массой, но, если мы хотим снижать вес, то в первую неделю эта масса будет уходить. К сожалению, жировая ткань для нашего организма — как золото, он будет расходовать ее в последнюю очередь», — пояснила Сидорова.

Чтобы избежать потери мышц в процессе похудения, необходимо дать понять организму, что вы снижаете вес не за счет голодания и не из-за того, что вас поместили в экстремальные условия, а потому, что хотите лучше себя чувствовать, быть сильнее, активнее и энергичнее. Для этого необходимо составить план похудения и выстроить долгосрочную мотивацию.

«Для чего вы хотите похудеть? Неужели только для того, чтобы влезть в платье к Новому году? У снижения веса есть много плюсов для здоровья: хорошее самочувствие, высокий уровень энергии, понимание сигналов своего тела. Выберите себе долгосрочную мотивацию и начните делать шаг уже сейчас», — советует специалист.

Запустить процесс снижения веса можно, не откладывая. Например, добавить в рацион больше овощей, начать контролировать, когда вы едите по голоду, а когда по аппетиту, следить за объемом порций пищи. Также можно уже в этом году начать ходить в спортзал хотя бы один раз в неделю.

«Но учтите, что новогодние праздники всегда приводят к так называемым срывам, потому что мы ходим к друзьям, родственникам, угощаемся у них. Поэтому вероятность того, что вы не сможете поддерживать ограничение калорийности на новогодних праздниках, очень высока. Так зачем же ограничивать себя? Расслабьтесь. Лишние килограммы, набранные на новогодних праздниках, непременно уйдут, если вы выстроите себе план снижения веса на весь следующий год», — отметила Сидорова.

Она подчеркнула, что любые ограничения рано или поздно приводят к срывам и откатам. Правильное снижение веса — это постоянная работа над своим пищевым поведением. Только тогда вы сможете снижать вес за счет жировой ткани, не жертвуя мышечной массой и улучшая физическое и психическое здоровье.

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