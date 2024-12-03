Двое детей умерли на фоне вспышки ветрянки в интернате в Волгоградской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 9 0

Всего заболели 11 человек.

Двое детей умерли на фоне вспышки ветрянки в интернате в Волгоградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вспышка ветряной оспы произошла в детском психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Двое детей умерли. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Заболевание активно распространялось в течение ноября. В результате заболели 11 детей. Предварительной причиной смерти двоих пострадавших является пневмония.

Девятерых воспитанников госпитализировали. Состояние шести из них оценивается как средней тяжести, а трое лечатся амбулаторно.

До этого в Москве двое подростков отравились неизвестным веществом, один из них попал в больницу. Они почувствовали себя плохо во время отдыха в столичном клубе. В частности, 15-летний парень и его 14-летний друг пожаловались на слабость и тошноту. Как рассказал источник 5-tv.ru, бригада скорой помощи прибыла в заведение, после чего одного из ребят госпитализировали, второй отказался от дальнейшей помощи врачей. Сейчас выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сальмонеллез стал причиной массового отравления школьников в Канске. Заболели десятки человек, включая детей.

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