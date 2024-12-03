Никто не забыт: в России отметили День Неизвестного Солдата

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Сегодня в России День Неизвестного Солдата

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Патриотические акции прошли по всей стране.

В России — День Неизвестного Солдата. Впервые его отметили десять лет назад. Сегодня отдают дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за Родину, но остался безымянным. Вспоминают участников Великой Отечественной и других войн и вооруженных конфликтов.

Памятная дата тесно связана с историей могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. 3 декабря 1966 года у стен Кремля был перезахоронен прах неизвестного советского воина.

Патриотические акции проходят по всей стране. Церемония возложения цветов прошла у могилы Неизвестного Солдата на Бородинском поле. После чего желающие могли присоединиться к экскурсии «Ратный подвиг».

Не остались в стороне и новые регионы. Жители Донецка возложили алые гвоздики к братской могиле советских воинов.

Вспоминали безымянных героев и за рубежом. Одна из акций прошла в Берлине. Участие приняли посол России в Германии Сергей Нечаев и военный атташе Алексей Климов, а также немецкие активисты. Кроме того, память павших воинов почтили в Китае, Узбекистане и Австрии.

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