«Уйти от драмы»: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил проведут Рождество не вместе

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил проведут Рождество не вместе

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил проведут Рождество не вместе

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Знаменитая пара практически живет раздельно.

Популярная голливудская пара Джастин Тимберлейк и Джессика Бил проведут грядущее Рождество не вместе. RadarOnline со ссылкой на анонимный источник подтвердил слухи о трудностях в отношениях актеров.

Звезда «Иллюзиониста» устала от выходок мужа и хочет побыть одна. Джессике нужно личное пространство, поэтому супруги уже живут практически раздельно.

«Она может сходить на один или два его концерта, чтобы показать, что она готова поддержать его, но в личной жизни она рада, что у нее появилось немного пространства, чтобы подвести итоги, заняться собственными проектами и увидеться с друзьями. В эмоциональном плане для нее будет облегчением уйти от всей этой драмы», — сообщил инсайдер.

Пара в браке с 2012 года. За 12 лет знаменитости были на грани развода дважды (по слухам из-за измен Джастина). Кроме того, масла в огонь подлили не так давно выпущенные мемуары певицы Бритни Спирс, утверждающие, что Тимберлейк чуть ли не заставил ее прервать беременность во время их отношений.

Сейчас актриса и певец вместе воспитывают двоих сыновей. Несмотря на все трудности, пара старается сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание.

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