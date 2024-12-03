В Москве реорганизуют еще семь участков в ЗАО и ЮЗАО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Реализация этого проекта поможет создать более 800 новых рабочих мест.

В Москве реорганизуют еще семь участков в ЗАО и ЮЗАО

Фото: mos.ru

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В Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков общей площадью 6,19 гектара. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что четыре из указанных участков располагаются на Можайском шоссе, а еще три в Юго-Западном административном округе.

При этом известно, что в ЗАО планируют построить 83,7 тысячи квадратных метров недвижимости в рамках программы реновации. На нежилых этажах предполагается разместить офисные помещения и предприятия сферы услуг.

Еще один потенциальный участок, расположенный около метро «Академическая», превратят в современный квартал с жильем и объектами общественно-делового назначения, включая офисы, отделения банков, торгово-развлекательный центр, гостиницу на 135 номеров, кафе и рестораны. Он достигает площади в 60 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что реализация этого проекта поможет создать более 800 новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах.

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