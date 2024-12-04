У отца денег нет: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 16 0

Волочкова рассказала об изменениях в отношениях с дочкой Ариадной

У отца денег нет: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Последнее время их общение стало намного теплее.

Анастасия Волочкова поделилась новостями о том, как ее отношения с повзрослевшей дочерью Ариадной начали налаживаться. По словам балерины, 19-летняя девушка не находила счастья в жизни с отцом, у которого появились двое маленьких детей.

«У нас очень доверительные отношения, а были сложнейшие. Особенно они ожесточились, когда дочь стала жить с папой, его семьей. Она сначала думала, что там будут деньги и прочее. Я понимала, что это некое предательство с ее стороны. Но я подумала: „Ну ладно, папа не видел ее шесть лет“. Даже Коля Басков уделял моей дочери больше внимания, чем ее отец», — говорит Волочкова.

Она отметила, что в какой-то момент Ариадна пыталась произвести на нее впечатление. Этот период оказался непростым для Анастасии, но она терпеливо ждала, когда дочь успокоится и осознает ее чувства.

Волочкова также приоткрыла завесу относительно планов дочери — оказывается, юная Ариадна готовится к взрослой жизни и планирует переехать к своему молодому человеку. Бывшая прима балета с радостью воспринимает новый этап в жизни своей дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова трогательно поздравила маму с днем рождения.

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