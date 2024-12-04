Трамп-младший: Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем Байден

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Сын Дональда Трампа: Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем Байден

Сын трампа — Карлсон сделал больше для урегулирования конфликта, чем Байден

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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Кроме того, наследник избранного президента США отметил — нынешняя администрация делает все, чтобы во всех бедах обвинить будущего главу государства.

Журналист Такер Карлсон, который приехал в Россию ради интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сделал уже больше для решения украинского конфликта, нежели действующий президент США Джо Байден. Такое мнение Дональд Трамп — младший высказал в социальной сети.

«Такер сделал больше, чтобы установить мир и положить конец бессмысленным смертям в ходе российско-украинского конфликта, чем все в нынешней администрации, вместе взятые», — написал сын избранного президента США Дональда Трампа.

Он также отметил, что Байден и дальше будет усугублять ситуацию на Украине, чтобы выставить виновным в этом позднее Трампа.

К слову, на данный момент основным инициатором диалога между Россией и Украиной является Трамп. Он считает, что Байден допустил серьезные просчеты в своей политике. Трамп утверждает, что США следует прекратить финансирование Украины, смягчить меры санкционного давления на Россию и прекратить демонизацию президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую «черную метку» отправил главе киевского режима Владимиру Зеленскому* Лондон.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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