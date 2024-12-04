Чехия заявила о прекращении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Республика может столкнуться с серьезным дефицитом ресурса.

Чехия заявила о прекращении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

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Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек, его цитирует портал Novinky.

«Мы осведомлены о ситуации и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами», — передает издание слова министра.

Известно, что по «Дружбе» в Чехию поступало примерно 58% нефти. Министр промышленности и торговли Чехии добавил, что в стране достаточно нефти, но если поставки не восстановятся, то будет использован кредит нефти из государственных материальных резервов для компании Unipetrol.

По словам представителя чешской нефтеперерабатывающей компании Unipetrol Павла Кайдла, проблема с «Дружбой» была вызвана задержками со стороны поставщика.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диверсия на нефтепроводе «Дружба» выгодна только самой Польше.

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