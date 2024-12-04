Путин указал на отсутствие проблемы молодежной безработицы в России

Президент добавил, что и по общим показателям в этом вопросе наша страна сильно опережает другие государства.

Россия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы по сравнению с большинством западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Для примера, во многих государствах Европы он (показатель — Прим.ред.) составляет 7% и выше, а у нас, повторю, чуть больше 2%, ну так для сравнения, чтобы не было голословно», — отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что проблема молодежной безработицы в государстве перестала существовать.

«Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определенное время и совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны», — сказал Путин.

Ранее глава государства отмечал, что на данный момент существует другая проблема — нехватка рабочих рук. И решение данной ситуации президент видит, в том числе во внедрении новых технологий, в частности — технологий искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что искусственный интеллект (ИИ) может стать мощным драйвером развития многих сфер жизни Российской Федерации.