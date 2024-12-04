Путин: Россия не выгоняла западный бизнес со своего рынка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Несмотря на политическое давление, многие иностранные компании продолжают работать в стране.

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Россия не ставила перед собой цель выдавить западный бизнес со своего рынка. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме форум ВТБ «Россия зовет!».

«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка. И большого секрета, наверное, тоже не открою. Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран западной Европы, Соединенных Штатов не ушли с российского рынка», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что около половины западных брендов продолжают работать в России в прежнем режиме. Некоторые организации передали управление подконтрольным им лицам и компаниям.

Путин добавил, что на данный момент некоторые бренды продолжают выход из российской экономики, включая крупные немецкие компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил Владимир Путин.

Западные страны поставили задачу нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлении, а также кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг РФ, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни россиян. Однако эти планы потерпели крах.

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