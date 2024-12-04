Иностранец обратился к президенту на английском.

В ходе выступления на инвестиционном форуме форум ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин прервал журналиста из ФРГ, который попытался задать ему вопрос на английском языке.

«Вот вы представляете Федеративную Республику — говорите на немецком. Что вы мне вопросы задаете на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — подчеркнул российский лидер.

Журналист расплылся в улыбке, задал ему вопрос, на который Путин также ответил на немецком языке.

После их небольшого диалога российский лидер рассказал, что журналиста предупредили об отсутствии переводчика.

«Но я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение.

Страны НАТО и ЕС поставили задачу нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлении, а также кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг РФ, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни россиян.