Продержатся не больше года: Великобритания призналась в низкой боеготовности

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Алистер Карнс: армия Британии продержится от шести до 12 месяцев в случае войны

Продержатся не больше года: Великобритания признала низкую подготовку армии

Фото: www.globallookpress.com

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Численность военнослужащих находится в рекордно низкой отметке.

Заместитель главы министерства обороны Великобритании Алистар Карнс заявил, что британская армия в случае войны будет уничтожена за полгода-год. Об этом сообщила газета The Times.

«Наша армия, например, при нынешних показателях потерь изжила бы себя в составе широкой многонациональной коалиции в течение периода от шести месяцев до года», — сказал Карнс.

Великобритания сталкивается с серьезными вызовами в области национальной безопасности, так как численность действующей армии страны сократилась до рекордно низкого уровня. По словам Карнса, численность вооруженных сил королевства сейчас составляет всего 71347 человек. Это наименьший показатель с эпохи Наполеона, свидетельствующий о значительных изменениях в военной структуре и потребностях Великобритании.

Снижение численности армии также вызывает обеспокоенность среди военных экспертов и политиков, которые считают, что уменьшение числа военнослужащих может негативно сказаться на обороноспособности страны. Во времена растущей непредсказуемости международной обстановки и усиления угроз безопасности, таких как терроризм или агрессивные действия со стороны других государств, мощная и численная армия остается краеугольным камнем защиты национальных интересов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили также выразил обеспокоенность в вышеупомянутой ситуации. По его словам, в течение следующего года численность действующей армии может сократиться еще больше.

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