Эффект Баскервилей: как самовнушение портит нам жизнь

Многим людям свойственно верить в различного рода проклятия или злой рок. Однако даже самые загадочные явления можно объяснить.

Сбывающиеся пророчества или проклятия — ничто иное, как результат человеческого самовнушения. Об этом в беседе с KP.RU рассказал психиатр Михаил Ответчиков.

Многим людям свойственно верить в различного рода проклятия, злой рок или положение звезд, которые якобы влияют на их жизнь. Однако даже самые загадочные и пугающие явления легко объяснить с точки зрения здравого смысла.

Так, например, бытует мнение, что род князей Юсуповых был проклят некой колдуньей, из-за чего практически каждый родившийся в семье мужчина умирал, не дожив до 26 лет. Однако современные исследования показывают, что, вероятнее всего, дело было в обычном генетическом дефекте, передающемся по мужской линии.

Также сегодня многие люди верят в магию чисел или астрологические прогнозы, хотя их жизнь портится только благодаря их собственным страхам, уверен эксперт. Этот эффект в психологии называют «эффектом Баскервилей», в честь главного героя одного из рассказов о Шерлоке Холмсе.

По сюжету книги, сэр Чарльз Баскервиль настолько боялся семейного поверья о дьявольском псе, несущем смерть их роду, что умер от сердечного приступа после встречи с самой обычной собакой, обмазанной фосфором. Исследователи объясняют, что мощный психологический стресс, вызванный повышенной внушаемостью, и является причиной появления «самосбывающихся пророчеств».

Как рассказал эксперт, даже среди спортсменов, согласно экспериментам, чаще побеждают те, кто заранее настраивал себя на первое место. Сила подобных «пророчеств» всегда определяется тем, насколько люди сами в них верят.

«Это так называемый эффект плацебо. Во время испытаний было показано: если пациент верит, что таблетка избавит его от боли, мозг может активировать выработку эндорфинов, наших внутренних обезболивающих. Когда человек глубоко убежден, ожидает чего-то, задействуется префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за прогнозирование и планирование. Это позволяет нам подстраиваться под возможное будущее и экономить ресурсы, основываясь на предыдущем опыте», — объясняет специалист.

По его словам, этот механизм выработался у людей в процессе эволюции, так как благодаря ему выживаемость наших предков значительно повышалась.

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