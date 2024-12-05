США хотят склонить Россию к капитуляции, на которую никогда не пойдет Владимир Путин.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп разработал аж три плана разрешения конфликта на Украине. Такую информацию 3 декабря синхронно «слили» западные СМИ. Однако все они подразумевают заморозку конфликта и, по сути, капитуляцию России.

Что запланировал Трамп и как в результате поступит РФ — пишет EADaily.

Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января, однако уже сейчас все активно припоминают политику, что он обещал решить конфликт на Украине за 24 часа. Предположительно, именно поэтому в сеть якобы утекли сразу несколько планов, благодаря которым такая ситуация станет возможной.

Так, авторы документов считают, что между Россией и Украиной необходимо создать демилитаризованную зону, которая «должна быть сильно вооружена и укреплена с украинской стороны на случай проявления агрессии с российской стороны».

В то же время ни о каком членстве Киева в НАТО речи не идет. Это, разумеется, не отвечает интересам США.

При этом, в случае, если президент* Украины Владимир Зеленский откажется от мирных переговоров — Вашингтон остановит все поставки военной помощи Киеву. Если же на мирное урегулирование не пойдет президент России Владимир Путин — Трамп обязуется предоставить Украине гарантии безопасности и расширить помощь Украине.

Стоит отметить, что главный пункт всех трех планов — создание на Украине неких автономных зон, часть из которых будет контролироваться Киевом, а другая — Москвой. В документах не уточняется, кому и какие территории отойдут, а также признают ли США контроль РФ над уже освобожденными землями.

Так или иначе, по мнению EADaily, реализация таких планов будет означать поражение России, а потому Путин на эти переговоры не пойдет. В ходе недавнего визита в Казахстан президент в очередной раз напомнил о приоритетах Москвы в вопросе мирных переговоров.

Издание напоминает, что РФ требует признания мировым сообществом территорий, которые находятся под контролем России, отмену поставок оружия со стороны НАТО — поддержка Украине может быть оказано только в гуманитарных целях — прекращения расширения границ Североатлантического альянса, а также снятие всех санкций с России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину могут принять в НАТО, но «по частям».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.