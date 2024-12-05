Жительница Уфы обвинила администрацию в краже ели, посаженной в честь рождения дочери

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 23 0

В Уфе женщина обвинила районную администрацию в краже ели

Жительница Уфы обвинила администрацию в краже ели, посаженной в честь рождения дочери

Фото: © РИА Новости/Ростислав Нетисов

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Местные власти говорят, что дерево росло в охранной зоне газопровода.

Жительница Демского района Уфы обвинила местных властей в краже ели, посаженной ею в честь рождения дочери. С представителем администрации пообщался 5-tv.ru. Он рассказал, что местные жители сами просили срубить дерево.

Женщина обвиняет районных властей в том, что они спилили ель, которая росла уже 20 лет, и установили ее на площади в парке. Однако представитель администрации объяснил, что срубила ее управляющая компания. К тому же, елка же росла в охранной зоне газопровода.

«У управляющей компании на это имеется соответствующее предписание от газовиков предприятия. Кроме этого, у них имеется заявление от жителей указанного дома. Чтобы ее не утилизировать, была возможность установить ее и использовать в дальнейшем для радости детей», — объяснил представитель администрации.

Тогда управляющая компания решила установить дерево на площади, где ежегодно ставят новогоднее дерево. Собеседник подтвердил, что вопрос со спилом был согласован с жителями. При этом он отметил: «согласование от жителей не требовалось в целом», поскольку дерево росло на территории, не являющейся их собственностью. Так, они были уведомлены и, следовательно, «против не были».

«Заявитель, которая обращалась, ссылается на то, что елка якобы была посажена ею. Елка старше ее раза в два. То есть она изначально ее не могла посадить. Во-вторых, у нее (заявительницы. — Прим. ред.) нет документов на земельный участок», — добавил собеседник.

В свою очередь, дочь собственницы участка, где росла ель, Ирина в беседе с 5-tv.ru подчеркнула, что дерево находилось рядом с их домом. При этом администрация не ухаживала за прилегающей территорией.

«Старые дома, бараки, администрации всю жизнь было плевать на нас. У нас нет ни детских площадок, ни асфальтированных дорог, ни центральной канализации, они говорят: «Все сами, давайте все сами», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на новогодние елки вырастут в этом сезоне на 10–20%. Это касается не только натуральных, но и искусственных символов праздника. Если в цифрах, то в прошлом году сосны и ели продавали по тысяче рублей за метр. Сейчас — по полторы. Искусственные елки практичнее и выбрать их проще. Но на фоне роста цен на живые они тоже начали дорожать. Правда, не так стремительно. Средняя цена — пять тысяч рублей. Это плюс 20% к прошлогоднему ценнику.

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