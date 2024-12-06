Зрелость и страсть: возможен ли секс в пожилом возрасте

Пара должна следить не только за физическим и ментальным здоровьем.

Заниматься сексом после 60 лет полезно для здоровья. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказала сексолог Лариса Никитина.

Она отметила, что для женщины в таком возрасте важно поддерживать свое здоровье, следить за гормональным фоном и вести активный образ жизни.

«Современная женщина в 60 лет, которая ухаживает за собой, может позволить себе абсолютно все, включая полноценный секс без каких-либо ограничений. В этом возрасте у нее уже выросли дети, она может посвятить время себе, своим интересам и отношениям», — пояснила специалист.

Мужчинам, по мнению сексолога, необходимо чаще заниматься сексом, отказ может повлечь преждевременное старение. В 60-70 лет норма составляет примерно два-три раза в неделю.

Сохранить долгую сексуальную жизнь поможет правильная физическая форма и здоровье в целом. Но если у человека депрессия, тревожность или что-то похожее, то ему явно будет не до занятий любовью.

В таком случае сексолог рекомендует заботиться о душевном состоянии. По словам Никитиной, позитивный настрой и умение радоваться каждому дню — лучший рецепт долгой и счастливой сексуальной жизни.

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