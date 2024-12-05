Путин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 55 0

Президент пообещал исполнить мечты трех детей, открытки которых ему попались.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков;5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

Российский лидер, как и полагается, снял с елки открытки с заветными желаниями детей. Так, 10-летняя Маргарита мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере, 12-летняя Таисия — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а Арина очень хочет побывать в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин заверил, что все эти желания будут исполнены.

«Елка желаний» — это благотворительная акция, проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях, а в роли Дедов Морозов выступают политики, бизнесмены, а также чиновники. Они снимают с елки шары с желаниями и выполняют их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Третьяковской галерее пройдут новогодние елки для детей участников СВО.

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