Президент России Владимир Путин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

Российский лидер, как и полагается, снял с елки открытки с заветными желаниями детей. Так, 10-летняя Маргарита мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере, 12-летняя Таисия — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а Арина очень хочет побывать в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин заверил, что все эти желания будут исполнены.

«Елка желаний» — это благотворительная акция, проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях, а в роли Дедов Морозов выступают политики, бизнесмены, а также чиновники. Они снимают с елки шары с желаниями и выполняют их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Третьяковской галерее пройдут новогодние елки для детей участников СВО.