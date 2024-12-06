В подмосковном Дзержинске горит склад площадью 1100 квадратных метров

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

На месте возгорание работает 44 специалиста и 14 единиц пожарной техники.

В Подмосковном Дзержинске горит склад площадью 1100 квадратных метров

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В подмосковном Дзержинске горит склад площадью 1100 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС, сотрудники уже работают над его ликвидацией.

По предварительной информации ведомства, внутри склада находится макулатура и погрузочная техника. Причина возгорания пока не установлена. На месте работают 44 специалиста и 14 единиц техники.

«Информация о пострадавших не поступала», — пишет официальный Telegram-канал МЧС РФ.

Не так давно крупный склад горел в другом подмосковном городе Мисайлово. По сообщению очевидцев, горело помещение, где хранятся деревянные поддоны. Пламя охватило и близлежащую парковку. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Кузбасса поджег дом с тремя людьми из-за отказа пустить его в гости. В результате происшествия погибли два человека. Произошло все 3 декабря в городе Белово. Мужчине не понравился отказ хозяев пустить его в гости. Тогда неадекват поджег надворную постройку, а затем огонь распространился на дом.

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