«Меня боятся европейцы»: Лавров рассказал о западных коллегах

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 27 0

Сергей Лавров рассказал, что западные коллеги постоянно убегают от него

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ считает такое поведение крайне странным для взрослых людей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что европейцы его боятся.

«Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита „Группы двадцати“. Взрослые люди, но ведут себя как дети. Невероятно», — сообщает МИД РФ.

Лавров считает, что со стороны западных политиков достаточно токсично удивляться его общению с кем-то из коллег, даже если это общение носит сугубо формальный характер.

В феврале этого года американский журналист уже посещал Россию. Зимой он выпустил большое интервью с президентом России Владимиром Путиным. На днях он вновь вернулся, чтобы на этот раз поговорить с представителем МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в реальных условиях — это сигнал Западу.

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